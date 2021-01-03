Fenerbahçe'de Lemos ile Ademi’ye talip var

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Mauricio Lemos ve Kemal Ademi'ye talip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Birçok kulübün listesinde yer alan iki oyuncu için bu kez Fortuna Sittard devreye girdi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Hollanda ekibi, iki futbolcuyu da kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Ademi'yi Göztepe'nin de istediği öğrenildi. (Fotomaç)

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