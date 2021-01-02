03 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Luiz Gustavo'nun testleri negatife döndü!

F.Bahçe'ye iyi haber! 2 yıldız negatife döndü
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 Giriş Tarihi: 02.01.2021

'nin 2 yıldız isminden iyi haber geldi. Sarı-lacivertlilerde ve 'nun, son yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçları negatif çıktı.

'de corona virüsü test sonuçları pozitif çıkan ve bir süredir takımla çalışamıyordu.

Sarı lacivertliler, Ozan ve Gustavo'ya yeniden test yaptırdı ve bu kez sonuç negatife döndü.

KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAKLAR MI?

Ozan ve Gustavo yeniden antrenmanlara başlarken, iki yıldız isim teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde Kasımpaşa maçında oynayabilecek.

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