Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Luiz Gustavo'nun testleri negatife döndü!

Fenerbahçe'nin 2 yıldız isminden iyi haber geldi. Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan ve Luiz Gustavo'nun, son yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçları negatif çıktı.

Fenerbahçe'de corona virüsü test sonuçları pozitif çıkan Ozan Tufan ve Luiz Gustavo bir süredir takımla çalışamıyordu.

Sarı lacivertliler, Ozan ve Gustavo'ya yeniden test yaptırdı ve bu kez sonuç negatife döndü.

KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAKLAR MI?

Ozan ve Gustavo yeniden antrenmanlara başlarken, iki yıldız isim teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde Kasımpaşa maçında oynayabilecek.

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