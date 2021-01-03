Fenerbahçe'de Serdar Aziz çalışmalara başladı!
Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerde corona virüsü testi negatif çıkan Serdar Aziz, bireysel çalışmalara başladı. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 17.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sürdü; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı lacivertli ekipte corona virüsü testi negatif çıkan Serdar Aziz, bireysel antenmanlara başlarken Luiz Gustavo sabah bireysel, akşam ise takımla çalıştı. Ozan Tufan takımla çalışmalarını sürdürürken Gökhan Gönül salonda bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ile Perotti'nin tedavilerine devam edilirken Caner Erkin idmanda yer almadı.
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