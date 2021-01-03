04 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Serdar Aziz çalışmalara başladı!

F.Bahçe'ye iyi haber! Çalışmalara başladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.01.2021

'in 16. haftasında ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerde corona virüsü testi negatif çıkan , bireysel çalışmalara başladı. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 17.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sürdü; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı lacivertli ekipte corona virüsü testi negatif çıkan , bireysel antenmanlara başlarken Luiz Gustavo sabah bireysel, akşam ise takımla çalıştı. Ozan Tufan takımla çalışmalarını sürdürürken Gökhan Gönül salonda bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. 'de sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ile Perotti'nin tedavilerine devam edilirken Caner Erkin idmanda yer almadı.

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