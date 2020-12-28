28 Aralık 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mbwana Samatta gitti gidiyor! Sadece 7 maça çıkabildi

Samatta gitti gidiyor! Sadece 7 maça çıkabildi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.12.2020

Yaz transfer döneminde transfer edilen Mbwana Samatta Fenerbahçe'de 7 maça çıkabildi. Tanzanyalı golcüye 'nin talip olduğu ve sarı-lacivertlilere bonservis bedeli de ödemeye hazır olduğu belirtiliyor. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Sezon başında zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'dan transfer edilen Samatta, Belçika yolunda... Gent formasıyla uzun yıllar Belçika Ligi'nde fırtına gibi esen 28 yaşındaki golcü için , tüm şartları zorluyor. Samatta'da ısrar eden Brugge'ün F.Bahçe'nin isteyeceği bonservisi ödemeye hazır olduğu belirtiliyor. Ocak için Costa ile eski golcüsü Muriç de listesinde bulunan F.Bahçe'nin belirleyeceği bedelin ödenmesi halinde Samatta'nın satılmasına sıcak bakıyor. Sarı-lacivertlilerin kasasından Samatta'nın bonservisi için Aston Villa'ya 6 milyon euro ile sportif sonuçlara bağlı olarak ekstra 750 bin euro çıkacak. Fenerbahçe Yönetimi'nin bu oyuncunun bonservisi konusunda karar vermesi bekleniyor. (Fotomaç)

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