04 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz imzaya hazır!

Ömer Faruk'ta flaş gelişme! Sözleşme...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.01.2021

Fenerbahçe'de geleceğin yıldızları arasında gösterilen Ömer Faruk Beyaz'ın sezon sonunda sarı-lacivertlilerle sözleşmesi bitiyor. 17 yaşındaki oyuncunun, Kanarya ile yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşma sağladığı 17 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Yönetimin ara transfer döneminde genç yıldızı sürekli oynayacağı bir kulübe kiralık olarak yollayacağı ifade edildi. (Fotomaç)

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