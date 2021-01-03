Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz imzaya hazır!

Salı günü resmen başlayacak olan 2. Transfer ve Tescil dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Usta yorumcu, sarı-lacivertlilerin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Edin Visca için takas formülünü devreye soktuğunu duyururken, Boşnak yıldız için Başakşehir'e gönderilecek ismi de açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri