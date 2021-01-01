01 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin 2021 hedefi belli! 6 karşılaşmada...

F.Bahçe'nin 2021 hedefi belli! 6 karşılaşmada...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.01.2021

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, 15 hafta sonunda 5. sırada tamamlamıştı. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda çıkacağı 6 karşılaşmayı da kazanarak 45 puanda bitirmeyi hedefliyor. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Özellikle iç sahada beklenmedik puanlar kaybeden F.Bahçe, zirveyi ele geçirmek için ligin ilk yarısındaki tüm maçları kazanmayı hedefliyor. Sakatların yavaş yavaş düzelmesiyle yeniden geniş kadroya kavuşmak üzere olan teknik direktör Erol Bulut kalan 6 maçtan 18 puan çıkartarak ligin ilk yarısını 45 puanla kapatmayı planlıyor.

Fenerbahçe sırasıyla Kasımpaşa (D), Alanya, Erzurum (D), Ankaragücü, Sivas (D), Kayseri ile karşılaşacak. F.Bahçe, zirve yarışındaki rakiplerine nazaran kağıt üzerinde daha avantajlı bir fikstüre sahip. Bu durumu da hesaba katan Sarı-Lacivertli kurmaylar 18 puanın liderlik koltuğunu getireceğine inanıyor. (Takvim)

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