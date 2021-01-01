01 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de defans alarm veriyor! Savunma yok gol çok

F.Bahçe'de defans alarm veriyor! Savunma yok gol çok
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 Giriş Tarihi: 01.01.2021

Fenerbahçe bu sezon defans bölgesinde alarm veriyor. Gösterdikleri performansla eleştirilerin odağı olan 8 isim, aynı zamanda 14 maçta 13 gole katkı sağladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Bu sezon Süper Lig'de 3 büyükler arasında savunmacıları öne çıkan takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerin savunmasında görev yapan Lemos, Tisserand ve , Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok penaltıya (6) sebebiyet veren stoperler olurken, hücuma katkılarıyla da öne çıkmayı başardı. 3 büyüklerin geri dörtlüsünde forma giyen isimlerden en çok hücumda faydalanan sarı-lacivertlilerdi. Geride kalan 14 hafta sonunda Fenerbahçe'nin geri dörtlüsünde oynayan 8 isim, 13 gole direkt katkı sağladı. 5 gol atan Kanarya'nın savunmacıları 8 de asist yaptı. Galatasaray'ın dörtlü savunmada görev yapan 8 oyuncusu gol atamadı, yalnızca 1 asist katkısı yaptı. 'ta ise bu bölgede forma giyen 8 futbolcu, 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Siyah-beyazlılarda , bu sezon 3 maçta orta sahada görev yaparken, attığı gol ve yaptığı asisti sağ bek ve stoper olarak oynadığı karşılaşmalarda gerçekleştirdi. (Fotomaç)

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