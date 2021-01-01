Fenerbahçe'nin gözü Bursaspor'un yıldızlarında!
Fenerbahçe'de gözler Bursaspor'un yıldız isimlerine çevrildi. Sarı-lacivertliler, yeşil-beyazlıların 3 yıldız ismi için şimdiden harekete geçti. İşte transfer detayları...
Ligde şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Nokta transferler dışında genç yetenekleri de kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertliler'in gözü Bursaspor'un 3 yıldızında. Fenerbahçe 3 yetenek için düğmeye basmaya hazırlanıyor.
Bursaspor'da forma giyen kanat oyuncusu Burak Kapacak (21), forvet Ali Akman (18) ve Batuhan Kör (19) için Fenerbahçe yönetimi Yeşil-Beyazlı kulübe teklif vermeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin Bursaspor'a 3 yıldız için paket teklif yapacağı ve 5 milyon Euro önereceği öğrenildi Burak Kapacak'ın TFF 1. Lig'in en değerli oyuncusu olduğu da ifade ediliyor.
Yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündeminde olan 3 isim için başka kulüpler de devreye girmişti.
Gelen bilgilere göre Fenerbahçe Burak, Ali ve Batuhan için en istekli kulüp. (Takvim)
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