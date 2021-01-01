01 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin gözü Bursaspor'un yıldızlarında!

Fenerbahçe'de gözler Bursaspor'un yıldız isimlerine çevrildi. Sarı-lacivertliler, yeşil-beyazlıların 3 yıldız ismi için şimdiden harekete geçti. İşte transfer detayları...

Fenerbahçe'nin gözü Bursaspor'un yıldızlarında!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.01.2021

Ligde şampiyonluğu hedefleyen ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'nin gözü Bursaspor'un yıldızlarında!

Nokta transferler dışında genç yetenekleri de kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertliler'in gözü 'un 3 yıldızında. 3 yetenek için düğmeye basmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin gözü Bursaspor'un yıldızlarında!

'da forma giyen kanat oyuncusu (21), forvet Akman (18) ve Kör (19) için yönetimi Yeşil-Beyazlı kulübe teklif vermeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin gözü Bursaspor'un yıldızlarında!

'nin 'a 3 yıldız için paket teklif yapacağı ve 5 milyon Euro önereceği öğrenildi 'ın . Lig'in en değerli oyuncusu olduğu da ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin gözü Bursaspor'un yıldızlarında!

Yaz transfer döneminde de 'nin gündeminde olan 3 isim için başka kulüpler de devreye girmişti.

Fenerbahçe'nin gözü Bursaspor'un yıldızlarında!

Gelen bilgilere göre Burak, ve için en istekli kulüp. (Takvim)

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