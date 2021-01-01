Fenerbahçe'nin yeni yıl hediyeleri hazır! 3 bomba birden

Visca ve menajeriyle bir araya gelen Gümüşdağ'ın, Deniz Türüç dışında takas önerisini kabul etmezken, 3 milyon Euro'nun da altına düşmeyeceği kaydedildi. Savunmaya da takviye yapacak olan F.Bahçe'nin sezon başında da gündeme gelen Roma'lı Juan Jesus'la anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.