01 Ocak 2021, Cuma

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Fenerbahçe'nin yeni yıl hediyeleri hazır! 3 bomba birden

5 Ocak'ta başlayacak devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, hem takımdaki eksiklikleri gidermek hem de taraftarını havaya sokarak ipi göğüslemek istiyor. Sarı-lacivertliler bu kapsamda 3 yıldızı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 01.01.2021 00:07 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 07:01
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Fenerbahçe'nin yeni yıl hediyeleri hazır! 3 bomba birden

Sezon başında transferin en hareketli kulübü olan Fenerbahçe, 5 Ocak'ta başlayacak ara dönem öncesinde temaslarını hızlandırdı. Önemli isimleri kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşme halinde yıldızlarla sona yaklaştı. Başkan Ali Koç'un önceliği, "Gerçekleşmesi zor bir rüya" dediği Mesut Özil oldu.

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Fenerbahçe'nin yeni yıl hediyeleri hazır! 3 bomba birden

Arsenal'in sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun maaşının büyük bölümünü vermeyi kabul ettiği belirtilirken, İngiliz basını da her fırsatta Mesut'un yeni adresinin Türkiye olacağını yazıyor.

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Fenerbahçe'nin yeni yıl hediyeleri hazır! 3 bomba birden

İMZA AN MESELESİ
Sarı-lacivertlilerin yıllardır listesinde yer alan Edin Visca ise ilk kez Çubuklu'ya bu kadar yaklaştı.

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Fenerbahçe'nin yeni yıl hediyeleri hazır! 3 bomba birden

Boşnak futbolcunun, "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" sözünün ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yıldız ismin satışına onay verdi.

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Fenerbahçe'nin yeni yıl hediyeleri hazır! 3 bomba birden

Visca ve menajeriyle bir araya gelen Gümüşdağ'ın, Deniz Türüç dışında takas önerisini kabul etmezken, 3 milyon Euro'nun da altına düşmeyeceği kaydedildi. Savunmaya da takviye yapacak olan F.Bahçe'nin sezon başında da gündeme gelen Roma'lı Juan Jesus'la anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

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