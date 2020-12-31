Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan yeni yıl mesajı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni yıl mesajı yayımladı. Koç, "Fenerbahçe'mizin nice başarılarına şahit olacağımız, bu başarıların keyfini yaşayacağımız, sağlık, umut ve mutlulukla bir araya geleceğimiz, mesafelerin aramızdan kalktığı yepyeni bir yıl diliyorum" dedi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni yıl mesajı yayımladı.
Koç, kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, 2020 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığına işaret ederek, "Hiçbirimizin daha önce tecrübe etmediği bir salgınla mücadele ettiğimiz ve hayatta yaptığımız her şeyin, yaşadığımız her anın kıymetini çok daha iyi anladığımız bir yıl oldu. Tüm düzenin, rutinlerimizin altüst olduğu, başlarda evlerimize kapanıp, ne olacağını bilmeden büyük bir endişeyle beklediğimiz dönemde, ülke olarak büyük bir dayanışma örneği gösterdik. Fiziken aramıza mesafe koymak zorunda kalmış olsak da dayanışma ve birlik beraberlik duygularıyla birbirimize tutunduk." değerlendirmesinde bulundu.
Sağlık çalışanlarının salgına karşı verdiği özverili mücadelenin altını çizen Koç, şöyle devam etti:
"Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, devletimizin ve üretim zincirindeki fedakar vatandaşlarımızın ülkemizi ayakta tutmak için verdiği büyük özveri, salgınla mücadele için bizlere ilham, güç ve cesaret verdi. Bu süreçte biz de Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sağlığı en büyük önceliğimiz olarak belirledik. Değerli üyelerimizle toplantılarımızı, buluşmalarımızı yapamasak da maçlarımızda taraftarlarımızın eşsiz desteğinden mahrum kalsak da sizlerle olan sımsıkı bağlarımızı ve kayıtsız şartsız desteklerinizi, bizlere verdiğiniz manevi gücü bu süreçte daha da derinden hissettik."
7'den 70'e Fenerbahçe'nin yanında olan tüm taraftarlara teşekkür etmeyi bir borç bildiğini belirten Koç, "Salgın şartlarında bizlere en büyük emanetiniz olan Fenerbahçe için yükümlülüklerimizi aksatmadan emek vermeye devam ettik. 2021'e ramak kala, salgın hala devam etse de dünyada aşı konusunda yaşanan gelişmelerle birlikte yeni yıla daha umutlu bakıyoruz. Sıhhat dolu günlerin pek yakında olduğu umuduyla, Fenerbahçe'mizin nice başarılarına şahit olacağımız, bu başarıların keyfini yaşayacağımız, sağlık, umut ve mutlulukla bir araya geleceğimiz, mesafelerin aramızdan kalktığı yepyeni bir yıl diliyorum." ifadelerini kullandı.
Ali Koç, yeni yıl mesajını şöyle tamamladı:
"Bu yıl Fenerbahçe'nin, camiasıyla birlikte tek bir eksik dahi olmadan, mücadele gerektiğinde her anlamda en güçlü mücadeleyi verdiğimiz, Fenerbahçe formasını taşıyan her sporcuyu 'Hep destek tam destek' diye koruyup kolladığımız, onlara en büyük gücü verdiğimiz bir yıl olsun. 2021'in ülkemiz için de en güzel başarıların yaşanacağı, atılımların olacağı, her bir gencin umutla geleceğe sarılacağı, herkesin üstlendiği sorumluluklar bazında katma değer yaratma adına çalışacağı ve kadın cinayetlerinin yaşanmayacağı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyor, yeni yılınızı kutluyorum."
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