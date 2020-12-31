31 Aralık 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe stoperini Yunanistan'da buldu! Pelkas'ın takım arkadaşı geliyor

Sezon başında stoper hattına yaptığı takviyelere rağmen savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, ocak ayında bu bölgeyi güçlendirmek için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadroya katılan Dimitris Pelkas'ın PAOK'tan takım arkadaşı olan Yunan stoperi kadrosuna katmak için bonservis görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. İşte o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe stoperini Yunanistan'da buldu! Pelkas'ın takım arkadaşı geliyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.12.2020

, ocak ayı dönemi için hayli hareketli bir döneme giriyor.

Fenerbahçe stoperini Yunanistan'da buldu! Pelkas'ın takım arkadaşı geliyor

Sarı-lacivertliler özellikle kanat oyuncusu ve stoper konusunda çalışmalarını sürdürdüyor.

Fenerbahçe stoperini Yunanistan'da buldu! Pelkas'ın takım arkadaşı geliyor

Sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut'un defans için takip ettiği isimlerden birinin forması giyen ve Pelkas'ın eski takım arkadaşı olan Giannis Michailidis olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe stoperini Yunanistan'da buldu! Pelkas'ın takım arkadaşı geliyor

Sabah'ın haberine göre, 2000 doğumlu stoper için kulübüyle bonservis konusunda görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Fenerbahçe stoperini Yunanistan'da buldu! Pelkas'ın takım arkadaşı geliyor

TRANSFER IÇIN EROL BULUT'UN ONAYINDAN GEÇTİ

'un 'nin istediği bir seviyede bonservis talep etmesi durumunda transferin gerçekleşme ihtimalinin hayli yüksek olduğu gelen bilgiler arasında. 20 yaşındaki oyuncu bu sezon PAOK'ta düzenli olarak forma giyiyor.

Fenerbahçe stoperini Yunanistan'da buldu! Pelkas'ın takım arkadaşı geliyor

Genç yaşına rağmen sol ayaklı olması ve hayli soğukkanlı yapısıyla dikkat çeken Michailidis'in, 'nın gelecekteki savunma kurgusuna liderlik etmesi bekleniyor. Bulut'un onayından geçen Michailidis konusunda önümüzdeki hafta hayli sıcak gelişmelere gebe...

Fenerbahçe stoperini Yunanistan'da buldu! Pelkas'ın takım arkadaşı geliyor

A takımında 23, U19 takımında da 70 maçta görev yapan 20 yaşındaki futbolcu U17, U18, 19, U21 ve A Milli Takım formalarını da 18 kez sırtına geçirdi.

Fenerbahçe stoperini Yunanistan'da buldu! Pelkas'ın takım arkadaşı geliyor

1.88 metre boyunda olan sol ayaklı stoperin Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunurken, stoperin yanında zaman zaman sol bekte de görev yaptı.

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