Fenerbahçe stoperini Yunanistan'da buldu! Pelkas'ın takım arkadaşı geliyor
Sezon başında stoper hattına yaptığı takviyelere rağmen savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, ocak ayında bu bölgeyi güçlendirmek için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadroya katılan Dimitris Pelkas'ın PAOK'tan takım arkadaşı olan Yunan stoperi kadrosuna katmak için bonservis görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. İşte o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemi için hayli hareketli bir döneme giriyor.
Sarı-lacivertliler özellikle kanat oyuncusu ve stoper konusunda çalışmalarını sürdürdüyor.
Sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut'un defans için takip ettiği isimlerden birinin PAOK forması giyen ve Pelkas'ın eski takım arkadaşı olan Giannis Michailidis olduğu öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre, 2000 doğumlu stoper için PAOK kulübüyle bonservis konusunda görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
TRANSFER IÇIN EROL BULUT'UN ONAYINDAN GEÇTİ
PAOK'un Fenerbahçe'nin istediği bir seviyede bonservis talep etmesi durumunda transferin gerçekleşme ihtimalinin hayli yüksek olduğu gelen bilgiler arasında. 20 yaşındaki oyuncu bu sezon PAOK'ta düzenli olarak forma giyiyor.
Genç yaşına rağmen sol ayaklı olması ve hayli soğukkanlı yapısıyla dikkat çeken Michailidis'in, Yunanistan Milli Takımı'nın gelecekteki savunma kurgusuna liderlik etmesi bekleniyor. Bulut'un onayından geçen Michailidis konusunda önümüzdeki hafta hayli sıcak gelişmelere gebe...
PAOK A takımında 23, U19 takımında da 70 maçta görev yapan 20 yaşındaki futbolcu Yunanistan U17, U18, 19, U21 ve A Milli Takım formalarını da 18 kez sırtına geçirdi.
1.88 metre boyunda olan sol ayaklı stoperin Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunurken, stoperin yanında zaman zaman sol bekte de görev yaptı.
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