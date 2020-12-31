Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a Premier Lig'den talip! Ocak ayında teklif yapılacak

Bu sezon hem Fenerbahçe hem de milli takımla gösterdiği performansla dikkatleri çeken Ozan Tufan'a Ada'dan talip var. İngiliz basını, McCarthy'yi ara transfer döneminde Celtic'e satmayı planlayan Crystal Palace'ın bu oyuncunun yerini Ozan Tufan ile doldurmak istediğini yazdı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Ozan Tufan, Crystal Palace'ın radarına girdi. İngiliz basını, McCarthy'yi ara transferde Celtic'e satmaya hazırlanan Ada ekibinin, bu oyuncunun yerini Ozan'la doldurmayı planladığını iddia etti. Fotomaç'ın derlediği haberde Palace'ın scoutlarının bir süredir 25 yaşındaki milli futbolcuyu yakından izlediği belirtilirken, Ozan'ın hırsı ve yetenekleriyle Premier Lig'e uygun özellikler taşıdığı dile getirildi. Crystal Palace'ın ocak ayında resmi teklif için Fenerbahçe'nin kapısını çalmasının beklendiği bildirildi.

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