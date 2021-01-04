05 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

Transferi duyurdular! Süper Lig devleri Isaac Thelin'in peşinde

Transferi duyurdular! Süper Lig devleri İsveçli yıldızın peşinde
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 Giriş Tarihi: 04.01.2021

Devre arası transfer dönemi öncesi flaş bir iddia ortaya atıldı. , ve 'in, İsveçli golcü için harekete geçtiği öne sürüldü. İşte transfer detayları...

Ara transfer döneminin hareketli geçmesi beklenen 'de kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için çalışmalara başlarken, transfer iddiaları da bir bir gelmeye devam ediyor.

Son olarak basını, Süper Lig kulüplerini yakından ilgilendiren bir transfer iddiasında bulundu.

Geçmişte de ismi kulüpleriyle anılan İsveçli golcü 'in, ocak ayında Süper Lig'e transfer olacağı öne sürüldü.

'in haberine göre; , , ve , 28 yaşındaki golcüyle ilgileniyor.

Kariyerini ekibi 'te sürdüren Thelin'in ocak ayında 'ye transferine kesin gözüyle bakılıyor.

Anderlecht'le sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan İsveçli forvet, bu sezon 3 maça çıkarken, bu maçlarda 2 gol kaydetti.

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