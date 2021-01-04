Transferi duyurdular! Süper Lig devleri Isaac Thelin'in peşinde

Devre arası transfer dönemi öncesi flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'in, İsveçli golcü Isaac Thelin için harekete geçtiği öne sürüldü. İşte transfer detayları...

Ara transfer döneminin hareketli geçmesi beklenen Süper Lig'de kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için çalışmalara başlarken, transfer iddiaları da bir bir gelmeye devam ediyor.

Son olarak İsveç basını, Süper Lig kulüplerini yakından ilgilendiren bir transfer iddiasında bulundu.

Geçmişte de ismi Türk kulüpleriyle anılan İsveçli golcü Isaac Thelin'in, ocak ayında Süper Lig'e transfer olacağı öne sürüldü.

Expressen'in haberine göre; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir, 28 yaşındaki golcüyle ilgileniyor.

Kariyerini Belçika ekibi Anderlecht'te sürdüren Thelin'in ocak ayında Türkiye'ye transferine kesin gözüyle bakılıyor.

Anderlecht'le sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan İsveçli forvet, bu sezon 3 maça çıkarken, bu maçlarda 2 gol kaydetti.

DİĞER