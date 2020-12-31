31 Aralık 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Erol Bulut: 2021 huzur ve başarı getirsin

2021 huzur ve başarı getirsin
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.12.2020

Teknik direktörd ile futbolculardan Mert Hakan Yandaş ve Marcel Tisserand, mesajı yayınladı.

Teknik direktörd ile futbolculardan Mert Hakan Yandaş ve Marcel Tisserand, mesajı yayınladı. Bulut, "2021 yılında herkese mutluluk sağlık bol başarılar dilerim. İnşallah herkesin 2021 yılı 2020 yılından daha hayırlı daha başarılı geçer" derken, Yandaş ile Tisserand da benzer dileklerde bulundu.
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