Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan iddialı sözler

Gördüğü kırmızı kart nedeniyle Gaziantep FK maçında oynayamayan Altay Bayındır, Medipol Başakşehir maçında tekrar kaleyi devralması bekleniyor. Genç kaleci, maç öncesi iddialı konuştu.

Bir maçlık cezasının ardından bugünkü karşılaşmada eldivenleri giyecek olan Altay'dan iddialı sözler... Başakşehir maçında kötü gidişe son vereceklerini söyleyen yıldız file bekçisi, "Kazanmaktan başka şansımızın olmadığı bir 90 dakika oynayacağız. Kulaklarımızı her şeye tıkadık ve yalnızca sahaya konsantre olacağız" diye konuştu.

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