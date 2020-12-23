Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Bulut, "Pandemi sakatlıklar var. Sosa ve Gökhan tam iyileşmediler. Ozan hasta, Valencia öyle, Pelkas cezalı... Aslında takımın yarısı yok ama biz yine de galibiyet istiyoruz." dedi.

Erol Bulut'un maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Başakşehir'de 3 yılım geçti. Orada güzel başarılara imza attık. Bugünkü başarısında bizim de imzamız olduğunu düşünüyorum. Kolay bir maç olmayacak. Güçlü bir rakip var karşımızda. Ne kadar eksiğimiz olsa da galibiyet için oynayacağız. Hedeflediğimiz 3 puanı alıp yolumuza güzel bir şekilde devam edeceğiz.



Sosa, Gökhan Gönül sakat. Onlar tam hazır değiller antrenmanlarda takip ediyoruz. Pandemiden ötürü Ozan aramızda yok. Valencia, Perotti, Lemos, Pelkas takımın yarısı yok. Elimizdeki futbolcularla mücadelemizi vereceğiz.

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