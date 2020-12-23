23 Aralık 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Erol Bulut: Sosa ve Gökhan Gönül tam iyileşmediler

Bulut'tan Sosa ve Gökhan Gönül açıklaması!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

'in 14. haftasında , ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Bulut, "Pandemi sakatlıklar var. Sosa ve Gökhan tam iyileşmediler. Ozan hasta, öyle, Pelkas cezalı... Aslında takımın yarısı yok ama biz yine de galibiyet istiyoruz." dedi.

Erol Bulut'un maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

'de 3 yılım geçti. Orada güzel başarılara imza attık. Bugünkü başarısında bizim de imzamız olduğunu düşünüyorum. Kolay bir maç olmayacak. Güçlü bir rakip var karşımızda. Ne kadar eksiğimiz olsa da galibiyet için oynayacağız. Hedeflediğimiz 3 puanı alıp yolumuza güzel bir şekilde devam edeceğiz.

Sosa, sakat. Onlar tam hazır değiller antrenmanlarda takip ediyoruz. Pandemiden ötürü Ozan aramızda yok. , Perotti, Lemos, Pelkas takımın yarısı yok. Elimizdeki futbolcularla mücadelemizi vereceğiz.

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