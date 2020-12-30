30 Aralık 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.12.2020

'in 16. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak , 'nde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 12.30'da ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

sahada bireysel çalışmalarına devam ederken; Filip Novak, Mame Thiam ve Diego Perotti de çalışmalarını bireysel programlar dahilinde salonda sürdürdü.

Sarı lacivertli ekip hazırlıklarını 31 Aralık Perşeme günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Usta isimden flaş Perotti yorumu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Usta isimden flaş Perotti yorumu! Usta isimden flaş Perotti yorumu!
Milli yıldız adım adım Fenerbahçe'ye... Milli yıldız adım adım Fenerbahçe'ye...
Comolli'den şok Fenerbahçe itirafı! Comolli'den şok Fenerbahçe itirafı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör