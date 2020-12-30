Usta yorumcu Haldun Domaç'tan flaş Perotti açıklaması!

A Spor'un usta yorumcularından Haldun Domaç Perotti hakkında, "Çok kaliteli bir oyuncu ama ona güvenerek yola çıkan herkes yanılmış olur" açıklamasında bulundu.

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