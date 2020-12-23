23 Aralık 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Nazım Sangare ilk golünü attı

Nazım Sangare ilk golünü attı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.12.2020

'İn 14. haftasında sahasında 'i 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde ilk golünü kaydetti.

Fenerbahçeli futbolcu , sarı-lacivertli formayla ilk golünü Medipol 'e karşı attı.
'in 14. haftasında 'nin Başakşehir'i konuk ettiği müsabakada sarı-lacivertli futbolcu Nazım Sangare ilk golünü attı. Müsabakanın 45+2. dakikasında Caner'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Sangare, gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara göndererek Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atmış oldu.
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