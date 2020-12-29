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Fenerbahçe'de Nazım Sangare'den Luiz Gustavo itirafı! "Onu görünce..."

Fenerbahçe'nin sezon başında Antalyaspor'dan transfer ettiği Nazım Sangare, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki futbolcu, Luiz Gustavo ile ilgili de bir itirafta bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Giriş Tarihi: 29.12.2020 18:30
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Fenerbahçe'de Nazım Sangare'den Luiz Gustavo itirafı! Onu görünce...

Fenerbahçe'de sağ bek mevkinin yeni sahibi Nazım Sangare, takım arkadaşı Luiz Gustavo hayranı çıktı. Sangare, sadece saha yeşil zeminde değil saha dışında da Brezilyalı yıldızı dikkatle takip ettiğini söyledi.

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Fenerbahçe'de Nazım Sangare'den Luiz Gustavo itirafı! Onu görünce...

Başakşehir maçında attığı beraberlik golüyle takımını ateşleyen Sangare, FBTV'de Gustavo'ya övgüler yağdırdı. Ligdeki ilk golünü kaydettiği için mutlu olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, Sambacı için de özel bir parantez açtı…

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Fenerbahçe'de Nazım Sangare'den Luiz Gustavo itirafı! Onu görünce...

"Sadece saha içinde değil, saha dışında da Gustavo'yu örnek alıyorum. Her şeyine çok dikkat ediyor. Ben de aynısını yapmak istiyorum."

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Fenerbahçe'de Nazım Sangare'den Luiz Gustavo itirafı! Onu görünce...

NE YEDİĞİNE BİLE BAKIYOR

Brezilyalı yıldızın tam bir profesyonel olduğunu anlatan 26 yaşındaki sağ bek, Ajansspor'un derlediği haberde sözlerini şöyle sürdürdü:

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Fenerbahçe'de Nazım Sangare'den Luiz Gustavo itirafı! Onu görünce...

"Gustavo'yu yakından takip ediyorum. Bazen kamplarda ne yediğine, ne içtiğine bile bakıyorum. Örneğin ben tatlıyı çok severim. Fakat onun tatlı yemediğini görünce ben de tatlıdan uzak durmaya karar verdim."

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