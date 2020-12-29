Diego Costa'da flaş gelişme! Fenerbahçe ve transfer...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) hastası olan ve oksijen desteği alırken Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı maçı izleyen 65 yaşındaki İbrahim Eyin, sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Emre Belözoğlu ile görüntülü görüştü. İşte o anlar...