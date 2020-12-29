29 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Diego Costa'da flaş gelişme! Fenerbahçe ve transfer...

Costa'da flaş gelişme! F.Bahçe ve transfer...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.12.2020

Devre arasında hücum bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, gündemine Atletico Madrid'den 'yı almıştı. İspanyol futbolcuda flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Fenerbahçe'nin transfer listesine giren , ocak ayında Atletico Madrid'den ayrılıyor. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca'nın haberine göre, sezon sonunda sözleşmesi bitecek İspanyol golcü takımdan ayrılmak için yönetime talebini iletti.

A.Madrid'in de 32 yaşındaki yıldızın gitmesine sıcak baktığı, tarafların uzlaşmak için görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi. Suarez'in transferiyle yedeğe düşen Costa bu sezon La Liga'da 7 maç oynayıp 2 gol atmıştı.

Belözoğlu yoğun bakımdaki taraftarla görüştü haberin devamı

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