29 Aralık 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Diego Costa'da flaş gelişme! Fenerbahçe ve transfer...
Devre arasında hücum bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, gündemine Atletico Madrid'den Diego Costa'yı almıştı. İspanyol futbolcuda flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri
Fenerbahçe'nin transfer listesine giren Diego Costa, ocak ayında Atletico Madrid'den ayrılıyor. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca'nın haberine göre, sezon sonunda sözleşmesi bitecek İspanyol golcü takımdan ayrılmak için yönetime talebini iletti.
A.Madrid'in de 32 yaşındaki yıldızın gitmesine sıcak baktığı, tarafların uzlaşmak için görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi. Suarez'in transferiyle yedeğe düşen Costa bu sezon La Liga'da 7 maç oynayıp 2 gol atmıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları