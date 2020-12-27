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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Eski yıldız geri dönecek

Sezon öncesi yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran ancak transferlerinin çoğundan istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe'de gözler ocak ayına çevrildi. Sezon başında kadrosuna kattığı Lemos ve Tisserand'dan istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, savunma hattını güçlendirmek için biri eski yıldızı olmak üzere iki ismi gündemine aldı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 27.12.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 14:05
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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Eski yıldız geri dönecek

Şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan Fenerbahçe bütün planlarını bu hedef doğrultusunda yapıyor. Yaz transfer sezonunda fırtına gibi esen ve kadroyu baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertlilerin ocak ayında da durmaya niyeti yok.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Eski yıldız geri dönecek

Savunma hattına yapılan takviyelerden şu ana kadar bir verim alamayan Kanarya'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Eski yıldız geri dönecek

Bireysel hatalar nedeniyle kalesinde birçok gol gören ve beklemediği puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, sezonun ikinci yarısında aynı hataların tekrarlanmasını istemiyor.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Eski yıldız geri dönecek

FENERBAHÇE STOPERLERİ 6 PENALTI YAPTIRDI!
Fenerbahçe aleyhine bu sezon Süper Lig'de toplam 6 kez penaltı kararı çıkarken tamamına stoperlerin ihlalleri sebebiyet verdi. Marcel Tisserand, Mauricio Lemos ve Serdar Aziz 2'şer penaltıya neden oldu.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Eski yıldız geri dönecek

STOPER TRANSFERİ İÇİN GAZA BASILDI!
Savunmaya yönelik girişimler için gaza basan Kanarya, stoper mevkisi için iki yıldızı gündemine aldı.

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