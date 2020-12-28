Fenerbahçe'de son aday Denis Vavro!
Fenerbahçe'de devre arası çalışmaları kapsamında stoper arayışarı sürüyor. Sarı-lacivertlilere menajer aracılığıyla Slovak stoper Denis Vavro önerildi. İşte detaylar...
Lemos ve Tisserand'ın kötü performansı nedeniyle devre arasında stoper takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin listesine yeni bir isim girdi.
10 MİLYON EURO ÖDENDİ
Serie A ekiplerinden Lazio'nun kadrosunda yer alan Denis Vavro'nun menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere teklif edildiği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon başında Kopenhag'dan 10 milyon euro'ya Lazio'ya transfer edilen 23 yaşındaki Slovak stoper bu sezon İtalyan ekibinin lig kadrosunda kendisine yer bulamadı.
ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL
Fenerbahçe yönetimi ve teknik direktör Erol Bulut, Vavro konusunda gerekli araştırmaları yaptıktan sonra kesin kararını verecek. Önemli bir potansiyeli olan genç yıldızın transferine sıcak bakıldığı gelen bilgiler arasında. (Takvim)
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