28 Aralık 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de son aday Denis Vavro!

Fenerbahçe'de devre arası çalışmaları kapsamında stoper arayışarı sürüyor. Sarı-lacivertlilere menajer aracılığıyla Slovak stoper Denis Vavro önerildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de son aday Denis Vavro!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

Lemos ve Tisserand'ın kötü performansı nedeniyle devre arasında stoper takviyesi yapmayı planlayan 'nin listesine yeni bir isim girdi.

Fenerbahçe'de son aday Denis Vavro!

10 MİLYON EURO ÖDENDİ

Serie A ekiplerinden Lazio'nun kadrosunda yer alan 'nun menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere teklif edildiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de son aday Denis Vavro!

Geçtiğimiz sezon başında Kopenhag'dan 10 milyon euro'ya Lazio'ya edilen 23 yaşındaki Slovak stoper bu sezon İtalyan ekibinin lig kadrosunda kendisine yer bulamadı.

Fenerbahçe'de son aday Denis Vavro!

ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL

yönetimi ve teknik direktör Erol Bulut, Vavro konusunda gerekli araştırmaları yaptıktan sonra kesin kararını verecek. Önemli bir potansiyeli olan genç yıldızın transferine sıcak bakıldığı gelen bilgiler arasında. (Takvim)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'de Sosa'ya yol göründü! Fenerbahçe'de Sosa'ya yol göründü!
Alex sahalara dönüyor! Fenerbahçe... Alex sahalara dönüyor! Fenerbahçe...
Süper Lig devinden Diego Costa hamlesi! Süper Lig devinden Diego Costa hamlesi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör