28 Aralık 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın dönüşü uzadı

Sosa'nın dönüşü uzadı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.12.2020

Üst üste yaşadığı sakatlıklar sonrasında Fenerbahçe'de ritim tutturamayan ve corona virüsü testinin de pozitif çıkmasıyla dönüşü uzayan Jose Sosa, yine rötar yaptı. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Üst üste yaşanan sakatlıklar ve corona testleri pozitif çıkan 4 futbolcunun ardından dün de Sosa'da flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce hafif sakatlığı bulunduğu ve ilk idmanda yer alacağı açıklanan Arjantinli futbolcunun dünkü antrenmanlara ağrıları nedeniyle katılmadığı ve takımdan ayrı salonda çalıştığı öğrenildi.

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