Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas’a sevgili desteği

Sezon öncesi yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran ancak transferlerinin çoğundan istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe'de gözler ocak ayına çevrildi. Sezon başında kadrosuna kattığı Lemos ve Tisserand'dan istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, savunma hattını güçlendirmek için biri eski yıldızı olmak üzere iki ismi gündemine aldı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri