28 Aralık 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas’a sevgili desteği

Pelkas’a sevgili desteği
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.12.2020

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dimitris Pelkas'ın kız arkadaşı Kyveli Mardas, 27 yaşındaki oyuncuya destek olmak için İstanbul'a taşındı. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Dimitris Pelkas'ın kız arkadaşı Kyveli Mardas, sevgilisine destek olmak için İstanbul'a taşındı. Yunan basını, ikilinin geçtiğimiz perşembe Noel nedeniyle gerçekleştirdiği Fener Rum Patriği ziyaretinden fotoğrafları yayınladı. Yunanistan'ın eski bakanlarından Dimitris Mardas'ın kızı olan Kyveli, İstanbul'a tüm ruhumla sevdiğim adamı takip ederek geldim" dedi.

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