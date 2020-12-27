Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'ya teklif var!

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, sarı-lacivertlilerde 7 maça çıkabildi. Tanzanyalı futbolcuya Belçika'dan teklif var. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Sezon başında formasını giydiği Fenerbahçe ile sakatlıktan dolayı 7 maçta oynayan Samatta için Belçika'dan teklif var. Club Brugge, 28 yaşındaki golcü futbolcu için sarı lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Belçika ekibinin bu transferde tüm şartları zorlayacağı ifade ediliyor. (Fotomaç)

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