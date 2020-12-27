27 Aralık 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'ya teklif var!

Samatta'ya teklif var!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.12.2020

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, sarı-lacivertlilerde 7 maça çıkabildi. Tanzanyalı futbolcuya Belçika'dan teklif var. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Sezon başında formasını giydiği Fenerbahçe ile sakatlıktan dolayı 7 maçta oynayan Samatta için Belçika'dan teklif var. , 28 yaşındaki golcü futbolcu için sarı lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Belçika ekibinin bu transferde tüm şartları zorlayacağı ifade ediliyor. (Fotomaç)

F.Bahçe'den Covid-19 açıklaması! 3 futbolcu pozitif haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Gelmek için gün sayıyor! Muriqi hazır kıta Gelmek için gün sayıyor! Muriqi hazır kıta
Süper Lig devi harekete geçti! Sezon sonunda 'Kapacak' Süper Lig devi harekete geçti! Sezon sonunda 'Kapacak'
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör