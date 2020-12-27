Fenerbahçe'de Gökhan Gönül: Tek hedefimiz 4. yıldızı takmak

Fenerbahçe'nin sezon başında tekrar kadrosuna kattığı Gökhan Gönül, "Tek hedefimiz 4. yıldızı takmak" ifadelerini kullandı.

Tam 4 sezon sonra tekrar Çubuklu'yu giyen Gökhan Gönül, taraftarlara umut saçtı. Bu sezon maratonun daha uzadığını belirterek sözlerine başlayan Fenerbahçe'nin kaptanı, "Yıllardır özlem duyulan şampiyonluğu taraftarlarımızdan daha çok istiyoruz. Tüm takım olarak tek hedefimiz sezon sonunda kupayı kaldırıp, 4. yıldızı takmak. Taraftarlarımız bize güvensin" diye konuştu.

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