27 Aralık 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül: Tek hedefimiz 4. yıldızı takmak

Gökhan Gönül açıkladı! Tek hedefimiz...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.12.2020

Fenerbahçe'nin sezon başında tekrar kadrosuna kattığı , "Tek hedefimiz 4. yıldızı takmak" ifadelerini kullandı.

Tam 4 sezon sonra tekrar Çubuklu'yu giyen , taraftarlara umut saçtı. Bu sezon maratonun daha uzadığını belirterek sözlerine başlayan Fenerbahçe'nin kaptanı, "Yıllardır özlem duyulan şampiyonluğu taraftarlarımızdan daha çok istiyoruz. Tüm takım olarak tek hedefimiz sezon sonunda kupayı kaldırıp, 4. yıldızı takmak. Taraftarlarımız bize güvensin" diye konuştu.

F.Bahçe'den Covid-19 açıklaması! 3 futbolcu pozitif haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Gelmek için gün sayıyor! Muriqi hazır kıta Gelmek için gün sayıyor! Muriqi hazır kıta
Süper Lig devi harekete geçti! Sezon sonunda 'Kapacak' Süper Lig devi harekete geçti! Sezon sonunda 'Kapacak'
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör