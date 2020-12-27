27 Aralık 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den gönderilen coşuyor!

F.Bahçe'den gönderilen coşuyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.12.2020

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonlarda yolladığı isimler, yeni takımlarında vazgeçilmez oldu. Bu listeye son olarak Allahyar eklendi. İşte detaylar...

F.Bahçe'nin önceki sezonlarda yollarını ayırdığı birçok isim yeni takımlarının vazgeçilmezleri arasına girerken, listeye son olarak Allahyar eklendi. Kanarya'nın Ukrayna ekibi Zorya'ya kiraladığı 19 yaşındaki futbolcu, taraftarların oylarıyla aralık ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Perotti: Daha güçlü döneceğim haberin devamı

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