Fenerbahçe'den gönderilen coşuyor!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonlarda yolladığı isimler, yeni takımlarında vazgeçilmez oldu. Bu listeye son olarak Allahyar eklendi. İşte detaylar...

F.Bahçe'nin önceki sezonlarda yollarını ayırdığı birçok isim yeni takımlarının vazgeçilmezleri arasına girerken, listeye son olarak Allahyar eklendi. Kanarya'nın Ukrayna ekibi Zorya'ya kiraladığı 19 yaşındaki futbolcu, taraftarların oylarıyla aralık ayının en iyi futbolcusu seçildi.

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