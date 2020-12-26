26 Aralık 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

F.Bahçe'den Covid-19 açıklaması! 3 futbolcu pozitif
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 Giriş Tarihi: 26.12.2020

Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 3 futbolcunun yeni tip corona virüsü () testinin pozitif çıktığını duyurdu.

'de 3 futbolcunun yeni tip corona virüsü () testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbol takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize rutin olarak uygulanan Kovid-19 testlerinde, 3 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Oyuncuların izolasyon süreçlerine başlandığı vurgulanarak, "Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadeleri kullanıldı.

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