Fenerbahçe'de Diego Perotti: Daha güçlü döneceğim

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Diego Perotti, sakatlığı sebebiyle son 4 maçta forma şansı bulamadı. Arjantinli yıldız, "Daha güçlü döneceğim" ifadelerini kullandı.

Sakatlığı nedeniyle son 4 maçtır forma giyemeyen F.Bahçe'nin yıldız ismi Perotti'den mesaj var... Eskisinden daha güçlü döneceğini belirten 32 yaşındaki futbolcu, "İnanın, tribünden ya da televizyon başında takımınızın maçını izlemek büyük acı veriyor. Sahada olmak istiyorsunuz ama imkan yok. Hazır olduğumda Fenerbahçe için elimden geleni yapmaya devam edeceğim." dedi.

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