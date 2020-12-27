27 Aralık 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Diego Perotti: Daha güçlü döneceğim

Perotti: Daha güçlü döneceğim
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.12.2020

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Diego Perotti, sebebiyle son 4 maçta forma şansı bulamadı. Arjantinli yıldız, "Daha güçlü döneceğim" ifadelerini kullandı.

nedeniyle son 4 maçtır forma giyemeyen F.Bahçe'nin yıldız ismi Perotti'den mesaj var... Eskisinden daha güçlü döneceğini belirten 32 yaşındaki futbolcu, "İnanın, tribünden ya da televizyon başında takımınızın maçını izlemek büyük acı veriyor. Sahada olmak istiyorsunuz ama imkan yok. Hazır olduğumda Fenerbahçe için elimden geleni yapmaya devam edeceğim." dedi.

Gökhan Gönül açıkladı! haberin devamı

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