20 Aralık 2020, Pazar

FATİH KARAGÜMRÜK

Galatasaray'ı uzatmalarda yıkmıştı! Mevlüt Erdinç ile ilgili flaş Fenerbahçe detayı

G.Saray'ı uzatmalarda yıkmıştı! Mevlüt'le ilgili flaş F.Bahçe detayı
FATİH KARAGÜMRÜK
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Giriş Tarihi: 20.12.2020

Galatasaray’ı yıkan golü atan ’in, Karagümrük’ten aldığı 1 milyon Euro’luk ücretin yüzde 80’ini (800 bin Euro) eski kulübü Fenerbahçe'nin ödediği öğrenildi.

G.Saray'ı yıkan gollerden ilkini atan Ndao'nun Karagümrük'te aylık sadece 5 bin Euro maaşla oynadığı öğrenilirken, skoru belirleyen 'le ilgili de ilginç bir detay ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'den alınan Mevlüt'e 1 milyon Euro'luk ücretinin yüzde 80'ini (800 bin Euro) sarı-lacivertli kulübün ödediği bilgisine ulaşıldı. 33 yaşındaki forvet, G.Saray'a attığı golle hem Karagümrük'ü hem de maaşının büyük kısmını ödeyen Aslan'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sevindirdi.

Karagümrük, kiralık oyuncusu Jimmy Durmaz'ın ücretinin yüzde 60'ını da Galatasaray'a ödetiyor.

G.Saray maçının ardından Hurma: Galibiyet sevincini yaşayamadık haberin devamı

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