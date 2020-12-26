Ayın oyuncusu Allahyar! Fenerbahçe'den ayrıldı patlama yaptı

"SEÇİLMEM SORUMLULUĞUMU ARTIRDI"

Allahyar İran basınına da bir röportaj verdi ve Zorya'daki dönemini ve şu süreçte yaptıklarını anlattı. Öncelikle en iyi oyuncu seçilmesi konusuna değinerek "Bu seçim benim sorumluluklarımı artırdı, çünkü benden beklentilerin ne kadar fazla olduğunun farkına vardım" dedi.