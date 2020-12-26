26 Aralık 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Ayın oyuncusu Allahyar! Fenerbahçe'den ayrıldı patlama yaptı

Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Allahyar Sayyadmanesh, Zorya ekibine kiralanmıştı. Sarı-lacivertlilerde beklenen performansı sergileyemeyen 19 yaşındaki futbolcu, Ukrayna'da takımının ayın oyuncusu seçildi. İşte detaylar...

Ayın oyuncusu Allahyar! Fenerbahçe'den ayrıldı patlama yaptı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 Giriş Tarihi: 26.12.2020

tarafından dünya futbolundaki en iyi 60 genç yetenek listesinde yer almış olan Allahyar, 850 bin euro karşılığında 'ye transfer olmuştu.

Ayın oyuncusu Allahyar! Fenerbahçe'den ayrıldı patlama yaptı

'nin Esteghlal takımınından transfer ettiği ve 'İranlı Messi' olarak lanse edilen genç oyuncu Türkiye'de beklenen performansı gösterememişti. Sarı-lacivertliler, sezon başında Allahyar'ı ekibi Zorya'ya kiraladı.

Ayın oyuncusu Allahyar! Fenerbahçe'den ayrıldı patlama yaptı

UKRAYNA'DA PARLADI
'de ve kiralık olarak gittiği İstanbulspor'da beklentilerin altında kalan Allahyar, 'da ise parlamayı başardı.

Ayın oyuncusu Allahyar! Fenerbahçe'den ayrıldı patlama yaptı

ARALIK AYININ EN İYİSİ!
Milliyet'in derlediği habere göre, Avrupa Ligi'nde Leicester City filelerini havalandıran ve ligde de gol kaydetmeyi başaran 19 yaşındaki santrfor, taraftarların oylarıyla takımda aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Ayın oyuncusu Allahyar! Fenerbahçe'den ayrıldı patlama yaptı

"SEÇİLMEM SORUMLULUĞUMU ARTIRDI"
Allahyar İran basınına da bir röportaj verdi ve Zorya'daki dönemini ve şu süreçte yaptıklarını anlattı. Öncelikle en iyi oyuncu seçilmesi konusuna değinerek "Bu seçim benim sorumluluklarımı artırdı, çünkü benden beklentilerin ne kadar fazla olduğunun farkına vardım" dedi.

Ayın oyuncusu Allahyar! Fenerbahçe'den ayrıldı patlama yaptı

"TAKIMDA ÇOK İYİ BİR ARKADAŞLIK VAR"
Zorya Luhansk'ta hocası ve arkadaşları ile ilişkilerini "Teknik direktör Viktor Skripnik benden son derece memnun. Eski hocam Winfried Schaefer gibi ilgileniyor benimle. Takım arkadaşlarımla aram çok iyi. Takımda çok iyi bir arkadaşlık var, zirveye oynuyoruz" şeklinde anlatan Allahyar şöyle devam etti:

Ayın oyuncusu Allahyar! Fenerbahçe'den ayrıldı patlama yaptı

"İSTANBUL'A GELDİM BURADA ÇALIŞIYORUM"
'da hava çok soğuk futbol oynanmıyor, o yüzden lige 1.5 aylık bir ara verildi. Ben de İstanbul'a geldim bir arkadaşımın yanında kalıyorum. Burada arkadaşımın yardımıyla günlük egzersizlerimi yapıyor, formda kalmak adına çalışıyorum. Ardından takımımın Antalya'da kampı gerçekleşecek.

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