20 Aralık 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de dikkat çeken istatistik! Avrupa'nın zirvesine yerleştiler

F.Bahçe'de dikkat çeken istatistik! Avrupa'nın zirvesine yerleştiler
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.12.2020

Fenerbahçe stoperleri geride kalan haftalarda 6 kez penaltıya sebep olurken, bu alanda 04 ile birlikte Avrupa’nın zirvesine yerleşti.

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'ya 3-1 yenilerek zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de çöküş sürüyor.

Özellikle savunma hattında forma giyen oyuncuların yaptığı büyük hatalar, camiayı kara kara düşündürüyor.

Gaziantep deplasmanında, maçında olduğu gibi Tisserand'ın yaptırdığı penaltı ile kalesinde bir gol gören Fenerbahçe'nin penaltı fobisi devam ediyor.

Sabah'ın derlediği habere göre; sarı-lacivertli ekibin üç stoperi , Tisserand ve Lemos ligde toplam 6 penaltı yaptırırken, bu alanda Avrupa'nın da zirvesine yerleştiler.

Sarı-lacivertlilerde Lemos, Serdar ve Tisserand 2'şer penaltı yaptırırken Bundesliga sonuncusu (6) stoperleriyle birlikte Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'e bakıldığında ilk sıraya yerleştiler.

Geride kalan haftalarda Serdar; Denizli ve Göztepe maçlarında 1'er penaltı yaptırmış, Lemos da Karagümrük maçında 2 kez penaltıya neden olmuştu.

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