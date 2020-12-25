Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Erol Bulut onay verdi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İnişli çıkışlı bir grafik çizen Kanarya'da ara transfer çalışmaları devam ediyor. Sakatlıklarla başı dertte olan Fenerbahçe'de teknik direktörü Erol Bulut, Nijerya asıllı İngiliz kanat Bright Osayi Samuel ile yeniden temasa geçilmesini istedi. İşte tüm detaylar...
Süper Lig'in ilk yarısında yaşanan sakatlıklar nedeniyle geniş kadroyu tam olarak kullanamayan Fenerbahçe, ocak ayında kanatlara bir takviye daha yapmayı planlıyor.
Yaz aylarında gündeme gelen ve haziranda QPR ile sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki Bright Osayi Samuel'in menajeri ile yeniden temasa geçildi.
İngiliz ekibinin bonservis bedeli istememesi ya da sembolik bir rakama razı olması durumunda Samuel kadroya katılacak.
BULUT ONAY VERDİ!
Samuel'in her iki kanatta da oynayabiliyor olması, çalım yeteneği, ikili mücadelelerdeki fizik avantajı ve topu saklamadaki hünerleri tercih nedeni. Samuel teknik direktör Erol Bulut'un da onayladığı bir oyuncu.
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