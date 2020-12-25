Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Erol Bulut onay verdi

BULUT ONAY VERDİ!

Samuel'in her iki kanatta da oynayabiliyor olması, çalım yeteneği, ikili mücadelelerdeki fizik avantajı ve topu saklamadaki hünerleri tercih nedeni. Samuel teknik direktör Erol Bulut'un da onayladığı bir oyuncu.

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