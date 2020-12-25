25 Aralık 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Erol Bulut onay verdi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İnişli çıkışlı bir grafik çizen Kanarya'da ara transfer çalışmaları devam ediyor. Sakatlıklarla başı dertte olan Fenerbahçe'de teknik direktörü Erol Bulut, Nijerya asıllı İngiliz kanat Bright Osayi Samuel ile yeniden temasa geçilmesini istedi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Erol Bulut onay verdi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 Giriş Tarihi: 25.12.2020

'in ilk yarısında yaşanan sakatlıklar nedeniyle geniş kadroyu tam olarak kullanamayan , ocak ayında kanatlara bir takviye daha yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Erol Bulut onay verdi

Yaz aylarında gündeme gelen ve haziranda ile sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki 'in menajeri ile yeniden temasa geçildi.

Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Erol Bulut onay verdi

HAZİRANDA SERBEST

asıllı İngiliz oyuncunun Championship'te mücadele eden ile sözleşme uzatmadığı ve tekliflere açık olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Erol Bulut onay verdi

İngiliz ekibinin bonservis bedeli istememesi ya da sembolik bir rakama razı olması durumunda Samuel kadroya katılacak.

Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Erol Bulut onay verdi

BULUT ONAY VERDİ!

Samuel'in her iki kanatta da oynayabiliyor olması, çalım yeteneği, ikili mücadelelerdeki fizik avantajı ve topu saklamadaki hünerleri tercih nedeni. Samuel 'un da onayladığı bir oyuncu.

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