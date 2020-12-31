Fenerbahçe'de Ozan Tufan yine pozitif!

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın son corona virüsü test sonucu da pozitif çıktı.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan corona virüsü testi pozitif çıkan ve karantina süresi dolan Ozan Tufan'a da günde 2 kez test gerçekleştirildi.

Trt Spor'un haberine göre; Evinde izolasyon sürecinde olan başarılı futbolcunun ikinci test sonucu da pozitif çıktı. Oyuncunun test sonucu egatife döndükten sonra takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

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