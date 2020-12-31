31 Aralık 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ozan Tufan yine pozitif!

Yıldız isimden haber var! İkinci test sonucu...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 Giriş Tarihi: 31.12.2020

'nin başarılı orta saha oyuncusu 'ın son corona virüsü test sonucu da pozitif çıktı.

'de şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan corona virüsü testi pozitif çıkan ve karantina süresi dolan Ozan Tufan'a da günde 2 kez test gerçekleştirildi.

Trt Spor'un haberine göre; Evinde izolasyon sürecinde olan başarılı futbolcunun ikinci test sonucu da pozitif çıktı. Oyuncunun test sonucu egatife döndükten sonra takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

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