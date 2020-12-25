25 Aralık 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de tedavi zamanı! Başakşehir maçı sonrası...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i evinde 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Haftayı bay geçecek sarı lacivertlilerde 4 futbolcunun Kasımpaşa maçına kadar sahalara dönmesi bekleniyor. Öte yandan teknik direktör Erol Bulut'un da alınan galibiyetle beraber rahatladığı kaydedildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de tedavi zamanı! Başakşehir maçı sonrası...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.12.2020

karşısında aldığı galibiyetle yoğun bakımdan çıkan için hayata dönüş operasyonu başladı.

Fenerbahçe'de tedavi zamanı! Başakşehir maçı sonrası...

Sarı-lacivertliler bu hafta sonunu bay geçecek. İlk maçını 4 Ocak 2021'de ile oynayacak olan bu mücadeleye kadar toparlanma fırsatı elde etmiş olacak.

Fenerbahçe'de tedavi zamanı! Başakşehir maçı sonrası...

Sabah'ın haberine göre, karşısında hakem tartışmaları arasında alınan galibiyetin ardından futbolcular mental anlamda rahat bir nefes aldı.

Fenerbahçe'de tedavi zamanı! Başakşehir maçı sonrası...

Bunun dışında sakat oyuncuların büyük çoğunluğu maçına kadar takıma katılmış olacak.

Fenerbahçe'de tedavi zamanı! Başakşehir maçı sonrası...

, Perotti, Samatta, Sosa gibi isimler sakatlıklarından kurtulmuş halde sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'de tedavi zamanı! Başakşehir maçı sonrası...

EROL BULUT VE EKİBİ RAHAT BİR NEFES ALDI
Teknik heyet de üzerindeki baskıları attı.

Fenerbahçe'de tedavi zamanı! Başakşehir maçı sonrası...

ve ekibi, yoğun eleştirilerin kesilmesiyle daha rahat hareket edecek.

Fenerbahçe'de tedavi zamanı! Başakşehir maçı sonrası...

Sarı-lacivertli teknik heyet maçıyla başlayacak süreci hayli önemsiyor.

Fenerbahçe'de tedavi zamanı! Başakşehir maçı sonrası...

Ocak ayı içerisinde 27 günde tam 8 lig 1 kupa olmak üzere 9 maça çıkacak.

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