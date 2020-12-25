25 Aralık 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Duran değil yakan top! Fenerbahçe'de yine aynı senaryo

Duran değil yakan top! F.Bahçe'de yine aynı senaryo
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.12.2020

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bu sezon ligde kalesinde gördüğü son 6 golün 5'ini duran toplardan yiyen Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında da aynı senaryoyu yaşadı. Ligin duran toplardan en çok gol yiyen takımı olan Kanarya, Başakşehir maçında da bu zaafını gösterdi.

Bu sezon ligde kalesinde gördüğü son 6 golün 5'ini duran toplardan yiyen Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında da aynı senaryoyu yaşadı. Hafta sonu oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında biri frikik, biri de serbest vuruştan gelen topla kalesini iki kez düşüren sarı-lacivertliler, Yeni Malatya, ve G.Birliği maçlarında da aynı akıbete uğramıştı.

Şu ana kadar duran toplardan 9 gol yiyen 'un ekibi hava topu problemini bir türlü çözemedi. Girdiği hava toplarını kazanma değeri yüzde 46,2 olan Fenerbahçe, bu alanda 21 takım içinde sadece ve Göztepe'den daha iyi bir yüzdeye ulaşabildi. (Sabah)

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