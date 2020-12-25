Fenerbahçe'de savunma oyuncularından 13 gollük katkı!
Bu sezon stoper hatalarından birçok gol yiyen Fenerbahçe, aynı zamanda bu oyunculardan 13 gollük katkı aldı. İşte detaylar...
Savunmanın göbeğinde görev yapan Serdar, Tisserand ve Lemos, Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok penaltıya sebebiyet veren stoperler oldu. Ancak bu 3 isim ve beklerde görev yapan diğer 3 oyuncu Caner, Gökhan ve Sangare yer aldığı savunma kurgusu, 13 gole direkt katkı sağladı. Novak ve Sadık, hücuma henüz katkı sağlamazken, Fenerbahçe geri dörtlüsünde forma giyen 8 isim 5 gol, 8 de asist yaptı. Caner, 5 asistle ön plana çıkan isim olurken; Gökhan da attığı 2 golle listede dikkat çeken oyuncular oldu.
CANER ERKİN FARK YARATTI
Fenerbahçe'de sezonun öne çıkan ismi tartışmasız Caner Erkin'di. Tecrübeli sol bek, savunmaya verdiği katkının yanı sıra hücuma da büyük güç kattı. Yıldız oyuncu, 5 asistle ligin de zirvesinde yer aldı.
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