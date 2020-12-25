25 Aralık 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye sakatlardan müjdeli haber

F.Bahçe'ye sakatlardan müjdeli haber
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.12.2020

Medipol Başakşehir karşılaşmasında 7 eksikle çıkan Fenerbahçe'ye, bu isimlerden iyi haberler geldi. Sarı-lacivertlilerde 5 isim, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

Sakatlardan Perotti, Valencia, Samatta, Lemos ve Tolga'nin 16. hafta maçında sahada olması bekleniyor. 15. haftayı bay geçecek olan Kanarya, Ozan Tufan'ın karantina sonrası yapılacak testinin negatif çıkması halinde bu oyuncusunu da kadroya dahil edecek. Son maçların kadrosuna alınan Sosa ile de 16. haftadaki maçta hazır olacak.

Perotti'den Fenerbahçe'ye kötü haber! haberin devamı

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