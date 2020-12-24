Fenerbahçe'den Süper Lig'i sarsacak transfer! Galatasaray da istemişti

Süper Lig'de yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor. Sezon öncesi yaptığı takviyelerle adından sık sık söz ettiren ancak ligin son haftalarında yaşadığı düşüşle taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündemine gelen yıldız oyuncuya imza attırmak için düğmeye bastı. İşte o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 24.12.2020 15:10 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 15:15 ABONE OL