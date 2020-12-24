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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sarsacak transfer! Galatasaray da istemişti

Süper Lig'de yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor. Sezon öncesi yaptığı takviyelerle adından sık sık söz ettiren ancak ligin son haftalarında yaşadığı düşüşle taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündemine gelen yıldız oyuncuya imza attırmak için düğmeye bastı. İşte o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 24.12.2020 15:10 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 15:15
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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sarsacak transfer! Galatasaray da istemişti

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir ile oynadığı kritik karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de moraller yükseldi.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sarsacak transfer! Galatasaray da istemişti

Ligin 15. haftasını bay geçecek olan sarı-lacivertliler, 1 haftalık arada sakat oyuncuların dönmesi sonrası ilk yarıyı zirvede bitirmeyi hedefliyor.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sarsacak transfer! Galatasaray da istemişti

Sezonun 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçında da mutlak galibiyet hedefleyen Kanarya'da kış transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sarsacak transfer! Galatasaray da istemişti

Sezon öncesi yaptığı transferlere rağmen çoğu isimden istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, ocak ayında yapacağı takviyelerle takımın performansını artırmayı planlıyor.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sarsacak transfer! Galatasaray da istemişti

5 Ocak'ta resmen başlayacak olan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, önceliklerden birini kanat transferine verdi.

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