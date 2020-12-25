Fenerbahçe kötü gidişe 'dur' dedi! Şampiyonluktan daha fazlası

Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir karşısında 4-1 galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, hem 3 puanı hanesine yazdırarak kötü gidişe 'dur' dedi hem de camia tek yürek oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe için Başakşehir galibiyetinin değeri yalnızca 3 puan olmadı. Maç içinde ve sonrasında yaşananlar sarı-lacivertlileri kenetledi, rakiplere de önemli bir mesaj verdi. Önce sahada özlenen tablo vardı. Teknik direktör Erol Bulut ile aralarında gerginlik olduğu iddia edilen futbolcular, attıkları gollerden sonra ilk olarak hocalarına koştu, sevinç yumağı oluşturdu. Bitiş düdüğüyle birlikte yaşananlardan sonra yönetimden taraftara; futbolcusundan teknik heyete kadar herkes tek yürek oldu.

CAMİA TEK YÜREK

İlk olarak Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ konuştu. Ardından Galatasaray, 'Futbolda kapkara gece' tweetini attı. İşte bu paylaşım, sarı-lacivertlileri daha da kenetledi. Fenerbahçe Yönetimi, sosyal medyadan ezeli rakiplerine karşılık verdi. Futbolcular ise kendi sosyal medya hesaplarından şampiyonluğa olan inançlarını dile getirdi. Fenerbahçe'ye en büyük destek ise taraftarlarından geldi. Son dönemde birçok konuda fikir ayrılığına düşen 12. adam, bu kez tek sesti. Tüm mesajlarda takımlarına tam destek vardı. (Fotomaç)

DİĞER