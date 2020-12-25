25 Aralık 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe kötü gidişe 'dur' dedi! Şampiyonluktan daha fazlası

Kanarya kötü gidişe 'dur' dedi! Şampiyonluktan daha fazlası
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.12.2020

Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir karşısında 4-1 galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, hem 3 puanı hanesine yazdırarak kötü gidişe 'dur' dedi hem de camia tek yürek oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe için Başakşehir galibiyetinin değeri yalnızca 3 puan olmadı. Maç içinde ve sonrasında yaşananlar sarı-lacivertlileri kenetledi, rakiplere de önemli bir mesaj verdi. Önce sahada özlenen tablo vardı. Teknik direktör Erol Bulut ile aralarında gerginlik olduğu iddia edilen futbolcular, attıkları gollerden sonra ilk olarak hocalarına koştu, sevinç yumağı oluşturdu. Bitiş düdüğüyle birlikte yaşananlardan sonra yönetimden taraftara; futbolcusundan teknik heyete kadar herkes tek yürek oldu.

CAMİA TEK YÜREK
İlk olarak Başakşehir Başkanı konuştu. Ardından Galatasaray, 'Futbolda kapkara gece' tweetini attı. İşte bu paylaşım, sarı-lacivertlileri daha da kenetledi. Fenerbahçe Yönetimi, sosyal medyadan ezeli rakiplerine karşılık verdi. Futbolcular ise kendi hesaplarından şampiyonluğa olan inançlarını dile getirdi. Fenerbahçe'ye en büyük destek ise taraftarlarından geldi. Son dönemde birçok konuda fikir ayrılığına düşen 12. adam, bu kez tek sesti. Tüm mesajlarda takımlarına tam destek vardı. (Fotomaç)

F.Bahçe'ye sakatlardan müjdeli haber haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'nin transferde ilk hedefi belli oldu! Belözoğlu menajeriyle görüştü F.Bahçe'nin transferde ilk hedefi belli oldu! Belözoğlu menajeriyle görüştü
F.Bahçe'den kanat hamlesi! Erol Bulut onay verdi F.Bahçe'den kanat hamlesi! Erol Bulut onay verdi
F.Bahçe'de tedavi zamanı! Başakşehir maçı sonrası... F.Bahçe'de tedavi zamanı! Başakşehir maçı sonrası...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör