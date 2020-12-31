Fenerbahçe'de Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! İşte anlaşmanın detayları

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde yapılan "Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibarıyla sulhen sonuçlandırılmıştır." açıklamasıyla Kruse ile anlaşıldığını duyurmuştu.