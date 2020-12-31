31 Aralık 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! İşte anlaşmanın detayları

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Alman futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Sarı-lacivertli kulüple Kruse arasında yapılan anlaşmanın detaylarına A Spor ulaştı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'de Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! İşte anlaşmanın detayları
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.12.2020

, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle lige verilen arada alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshederek ülkesi 'ya gitmişti.

Fenerbahçe'de Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! İşte anlaşmanın detayları

Kruse, ihtar çekerek 3 aylık alacaklarının ödenmesini talep etmiş ve konuyu 'ya taşıyarak 7.5 milyon Euro'luk dava açmıştı.

Fenerbahçe'de Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! İşte anlaşmanın detayları

Kulübü ise yaşanan süreçteki zararların giderilmesi için Alman futbolcuya 18 milyon Euro'luk davayla yanıt vermişti.

Fenerbahçe'de Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! İşte anlaşmanın detayları

, geçtiğimiz günlerde yapılan "Kulübümüzle eski oyuncumuz arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibarıyla sulhen sonuçlandırılmıştır." açıklamasıyla Kruse ile anlaşıldığını duyurmuştu.

Fenerbahçe'de Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! İşte anlaşmanın detayları

ile arasındaki anlaşmanın detaylarına ise ulaştı.

Fenerbahçe'de Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! İşte anlaşmanın detayları

Anlaşmaya göre , 'ye 4.5 milyon Euro ödeyecek. Bu para 1 yıl içerisinde ödenmezse bedel 1.5 milyon Euro artarak 6 milyon Euro'ya çıkacak.

FENERBAHÇE KRUSE'YE NE KADAR ÖDEYECEK? | İZLEYİN

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Dorukhan Toköz adım adım Fenerbahçe'ye! Dorukhan Toköz adım adım Fenerbahçe'ye!
Flaş Mesut Özil iddiası! Fenerbahçe...
Lemos'a İspanya'dan talip! Lemos'a İspanya'dan talip!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör