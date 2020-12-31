Fenerbahçe'de Max Kruse gerçeği ortaya çıktı! İşte anlaşmanın detayları
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Alman futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Sarı-lacivertli kulüple Kruse arasında yapılan anlaşmanın detaylarına A Spor ulaştı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Kruse, ihtar çekerek 3 aylık alacaklarının ödenmesini talep etmiş ve konuyu FIFA'ya taşıyarak 7.5 milyon Euro'luk dava açmıştı.
Fenerbahçe Kulübü ise yaşanan süreçteki zararların giderilmesi için Alman futbolcuya 18 milyon Euro'luk davayla yanıt vermişti.
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde yapılan "Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibarıyla sulhen sonuçlandırılmıştır." açıklamasıyla Kruse ile anlaşıldığını duyurmuştu.
Fenerbahçe ile Max Kruse arasındaki anlaşmanın detaylarına ise A Spor ulaştı.
Anlaşmaya göre Fenerbahçe, Max Kruse'ye 4.5 milyon Euro ödeyecek. Bu para 1 yıl içerisinde ödenmezse bedel 1.5 milyon Euro artarak 6 milyon Euro'ya çıkacak.
FENERBAHÇE KRUSE'YE NE KADAR ÖDEYECEK? | İZLEYİN
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