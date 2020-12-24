24 Aralık 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den zoraki değişiklikler!

F.Bahçe'den zoraki değişiklikler!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.12.2020

'in 14. haftasında karşılaşmasından 4-1'lik galibiyetle ayrılan 'de, eksik oyuncuların çokluğu sebebiyle sahaya farklı bir kadroyla çıktı.

'in 14. haftasında Başakşehir'i konuk eden , eksikler nedeniyle sahaya farklı bir 11 ve dizilişle çıkmak zorunda kaldı. Pelkas'ın cezalı, Ozan Tufan'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığı karşılaşma öncesi Mbawana Samatta, Enner Valencia, Diego Perotti Mauricio Lemos ve Tolga Ciğerci'nin de sakatlıkları nedeniyle yer alamadı. Kalede cezası sona eren Altay eldivenleri giyerken, beklerde Nazım Sangare- Filip Novak görev yaptı. Sarı-lacivertliler, kanatlarda Sinan-Caner'le başladı, en uçta ise Thiam ile Ademi ikilisiyle gol aradı. Geçtiğimiz hafta 3-1 kaybedilen Gaziantepspor maçının ikinci yarısındaki saha dizilişiyle bu karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe, 90 dakika sonunda 3 puanı aldı.

3 kırmızı, 5 gol! F.Bahçe 2 maç sonra kazandı haberin devamı

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