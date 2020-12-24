24 Aralık 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Erman Toroğlu: Yazıklar olsun

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. 3 kırmızı kartın çıktığı mücadeledeyi A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Erman Toroğlu: Yazıklar olsun
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.12.2020

Erman Toroğlu | "TEK KELİMEYLE HAKEM FACİASI"

"Uzun yıllar unutulmayacak bir maç. Tek kelimeyle hakem faciası yaşandı dün gece.... Tamam, 'nin galip gelmesi lazım. Ama bu tarz değil. 'de VAR'ın uygulanmasını isteyen en önemli şahıs başkanı 'dı. Ama dün gece Göksel Gümüşdağ'ın takımını VAR ile vurdular."

Erman Toroğlu: Yazıklar olsun

"Karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek, 'i 'şimşekler' gibi çarptı! 'ye de 'meltem' gibiydi. Rüzgar, tatlı tatlıydı..."

Erman Toroğlu: Yazıklar olsun

"Çok net söylüyorum, dün akşam 'de bir hakem faciası oldu ve kazandı. Bu tarz kazanan bir takımın seyircisi ne kadar rahat eder, gelecek tepkilere nasıl göğüs gerer onu bilemiyorum. Bir tek şey söylemem lazım."

Erman Toroğlu: Yazıklar olsun

"İki taraf futbolcularını toplasan, hakemleri de alsak bu maçı seyrettirsek birbirlerine ne söylerler? En doğru orada karar veririz. İlk yarıda Gustavo'nun atılması lazım. Atmıyor... Bir benzer pozisyonda ama hiç alakası olmayan, rakip oyuncuya bile temas etmeyen Rafael'i sarıdan sonra tahrik edip kırmızıdan atıyorsun. 'nin attığı golden evvel aut var, korner veriyorsun, gidiyor gol oluyor."

Erman Toroğlu: Yazıklar olsun

"Yani inanılmaz işler yapıyor. Bu hakem için söylenenler ilginç. 'ye uğurlu geliyormuş, bilmiyorum. Kaç maçını yönetti, onu da bilmiyorum. Yönetti mi, onu da bilmiyorum."

Erman Toroğlu: Yazıklar olsun

"Ama dün akşam şunu gördüm; bunu hakem yapana yazıklar olsun. Buna görev verene de yazıklar olsun. Çok güzel olabilecek bir maçı bir hakem ancak bu kadar katledebilirdi."

Erman Toroğlu: Yazıklar olsun

"VAR'daki , Gustavo'nun pozisyonunda seni çağırıyor, "Bak, izle bakalım. Bu pozisyon herhalde kırmızı" diyor. Sen izliyorsun, devam ediyorsun tamam... Ama neden devam ettiğini şimdi daha anlıyorum. Yazıklar olsun." (Fotomaç)

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