Fenerbahçe'de Caner Erkin 6 asiste ulaştı

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Caner Erkin, yaptığı 2 asistle bu sezonki asist sayısını 6'ya çıkardı.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği müsabakada Caner Erkin yaptığı 2 asistle ön plana çıktı. Sarı-lacivertli futbolcu Erkin, Nazım'ın ve Gustavo'nun attığı gollerde asisti yapan isim olurken, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 14 maçta toplamda 6 asist yaptı.

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