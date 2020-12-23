23 Aralık 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Caner Erkin 6 asiste ulaştı

Caner Erkin 6 asiste ulaştı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.12.2020

'in 14. haftasında sahasında ağırladığı 'i 4-1 mağlup eden 'de , yaptığı 2 asistle bu sezonki asist sayısını 6'ya çıkardı.

'de 'nin Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği müsabakada yaptığı 2 asistle ön plana çıktı. Sarı-lacivertli futbolcu Erkin, Nazım'ın ve Gustavo'nun attığı gollerde asisti yapan isim olurken, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 14 maçta toplamda 6 asist yaptı.

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