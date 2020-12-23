Fenerbahçe Başakşehir maçında savunma oyuncularından 2 gol!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir'i 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bulut, "Herkes galibiyet istiyor ama en çok ben ve oyuncularım istiyor." dedi.