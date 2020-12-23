23 Aralık 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Kanarya kritik virajda! İşte Fenerbahçe-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

Kanarya kritik virajda! İşte F.Bahçe-Başakşehir maçının 11'leri
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.12.2020

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda büyük düşüş yaşayan sarı-lacivertli takımda teknik direktör 'un koltuğu sallanıyor. İşte Fenerbahçe-Başakşehir maçının muhtemel ilk 11'leri...

Son 6 lig maçında 4 yenilgi alan Fenerbahçe, sezonun en önemli sınavlarından birini bugün verecek. Eleştiri oklarının hedefinde olan sarı-lacivertli yönetim, teknik heyet ve futbolcular için Başakşehir karşılaşması büyük önem taşıyor. 7 eksikle bu kritik 90 dakikaya çıkacak olan Kanarya, kazanması halinde gelecek haftalar öncesi umutlanacak. Alınacak kötü bir sonuçta ise işler karışacak. Yönetimin ilk olarak teknik direktör 'la yollarını ayıracağı öğrenildi.

FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Mert, Thiam, Ferdi, Cisse.

BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbamba, İrfan, Mehmet, Vsica, Giuliano, Deniz, Crivelli.

KADIKÖY'DE TEK YENİLGİ

Başakşehir maçının da kaybedilmesi durumunda yabancı bir teknik adamla yola devam etmeyi planlayan Fenerbahçe, birçok oyuncuyu da gözden çıkaracak. Ülker Stadı'nda bugün saat 19.00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerin Başakşehir'e karşı sahasında büyük üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, rakibine karşı Kadıköy'de oynadığı 12 maçın yalnızca birini kaybederken, 9'unu kazandı, 2'sinden de beraberlikle ayrıldı. (Fotomaç)

F.Bahçe'ye müjdeli haber! Yıldız isim takımla çalıştı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
3 puan 3 golle geldi! Cimbom zirveye ortak oldu 3 puan 3 golle geldi! Cimbom zirveye ortak oldu
Aslan kazandı zirve karıştı! İşte güncel puan durumu Aslan kazandı zirve karıştı! İşte güncel puan durumu
Fırtına Hugo ile esti! Fırtına Hugo ile esti!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör