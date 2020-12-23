Kanarya kritik virajda! İşte Fenerbahçe-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda büyük düşüş yaşayan sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu sallanıyor. İşte Fenerbahçe-Başakşehir maçının muhtemel ilk 11'leri...
Son 6 lig maçında 4 yenilgi alan Fenerbahçe, sezonun en önemli sınavlarından birini bugün verecek. Eleştiri oklarının hedefinde olan sarı-lacivertli yönetim, teknik heyet ve futbolcular için Başakşehir karşılaşması büyük önem taşıyor. 7 eksikle bu kritik 90 dakikaya çıkacak olan Kanarya, kazanması halinde gelecek haftalar öncesi umutlanacak. Alınacak kötü bir sonuçta ise işler karışacak. Yönetimin ilk olarak teknik direktör Erol Bulut'la yollarını ayıracağı öğrenildi.
FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Mert, Thiam, Ferdi, Cisse.
BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbamba, İrfan, Mehmet, Vsica, Giuliano, Deniz, Crivelli.
KADIKÖY'DE TEK YENİLGİ
Başakşehir maçının da kaybedilmesi durumunda yabancı bir teknik adamla yola devam etmeyi planlayan Fenerbahçe, birçok oyuncuyu da gözden çıkaracak. Ülker Stadı'nda bugün saat 19.00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerin Başakşehir'e karşı sahasında büyük üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, rakibine karşı Kadıköy'de oynadığı 12 maçın yalnızca birini kaybederken, 9'unu kazandı, 2'sinden de beraberlikle ayrıldı. (Fotomaç)
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