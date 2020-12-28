Fenerbahçe'ye Audi Cup 2021 şakası!

Fenerbahçe 2021 yazında Allianz Arena'da düzenlenecek olan Audi Cup turnuvasına katılacağına yönelik haberler çıkmıştı. Ancak çok geçmeden bu haberlerin İspanya'da 'dia de los santos inocentes' adıyla anılan bir şaka günü nedeniyle ortaya atıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe için İspanya'da, 2019 yazında katıldığı Audi Cup'a 2021 yazında da katılacağına yönelik haberler çıkmıştı. Sarı-lacivertli takım ile birlikte turnuvada ev sahibi olarak Bayern Münih, İspanyol devi Real Madrid ve yine İspanya'dan UD Melilla katılacağı belirtilmişti.

Ancak haberin paylaşılmasının ardından kısa bir süre sonra İspanya'da 'dia de los santos inocentes' adıyla anılan bir şaka günü nedeniyle ortaya atıldığı öğrenildi.

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