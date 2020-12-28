28 Aralık 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Audi Cup 2021 şakası!

Fenerbahçe'ye Audi Cup 2021 şakası!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

2021 yazında Allianz Arena'da düzenlenecek olan turnuvasına katılacağına yönelik haberler çıkmıştı. Ancak çok geçmeden bu haberlerin İspanya'da 'dia de los santos inocentes' adıyla anılan bir şaka günü nedeniyle ortaya atıldığı öğrenildi.

için İspanya'da, 2019 yazında katıldığı 'a 2021 yazında da katılacağına yönelik haberler çıkmıştı. Sarı-lacivertli takım ile birlikte turnuvada ev sahibi olarak , İspanyol devi ve yine İspanya'dan UD Melilla katılacağı belirtilmişti.

Ancak haberin paylaşılmasının ardından kısa bir süre sonra İspanya'da 'dia de los santos inocentes' adıyla anılan bir şaka günü nedeniyle ortaya atıldığı öğrenildi.

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