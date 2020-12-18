18 Aralık 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Kritik 90 dakika! Fenerbahçe'de zorunlu değişiklikler

Kritik 90 dakika! F.Bahçe'de zorunlu değişiklikler
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.12.2020

'in 13. haftasında deplasmanda FK ile karşılaşacak 'de sakat isimlere da eklendi. Bayındır'dan da faydalanamayacak olan ve kötü sonuçlardan ötürü baskı altında olan sarı-lacivertliler, Antep deplasmanında zoraki değişikliklerle sahaya çıkacak.

Tedavileri devam eden Perotti, Samatta, ve Lemos'a kupa maçında sakatlanan eklendi. da gördüğü kırmızıyla cezalı duruma düştü. İç sahada üst üste 3 maçtır kaybeden , eleştirilere karşı baskı altında kalırken, 'te psikolojik bir savaş verecek.

GÖKHAN KULÜBEYE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, eksikler nedeniyle kadroda ve saha dizilişinde zoraki değişikliklere gidecek. Kaleyi Harun koruyacak. Son haftalarda beklentilerin altında kalan Gökhan'ın yerine sağ bekte Sangare görev yapacak. Göbekte Serdar- Tisserand, solda Caner forma giyecek. Sosa'nın yoklunduğu orta alanda Luiz Gustavo-Ozan, önlerinde ise Mert Hakan oynayacak. Ferdi'yi kulübeye çekecek olan genç hoca, kanatlarda Thiam ile Pelkas ikilisini sahaya sürecek. En uçta ise geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine ile gol arayacak olan Fenerbahçe, tüm kozlarını bu 90 dakikada kullanacak.

SAMANDIRA'DA DURMAK YOK
Kupada önceki Karacabey'i 1-0'lık skorla eleyen Fenerbahçe, hız kesmeden ligde oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı. Erol Bulut'un yönetiminde çalışan sarı- lacivertliler, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Sakatlıklıkları bulunan Perotti ile Valencia çalışmalarını salonda sürdürürken, Sosa Tolga, Lemos ve Samatta'nın tedavilerine devam edildi.

(Fotomaç)

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