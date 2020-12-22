Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

Sezon başında 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'e Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya'da beklentilerin altında kaldı. Kosovalı golcünün ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma kiralık olarak döneceği iddia edildi.

Günün öne çıkan iddialarından biri Vedat Muriqi haberiydi... Sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Kosovalı yıldız, İtalya'da beklentilerin altında kaldı. Serie A'da 13 hafta geride kalırken, bu maçların 5'inde 193 dakika sahada kalan 26 yaşındaki futbolcu, henüz gol sevinci de yaşayamadı. Çizme'de hedefteki isimlerden biri haline gelen dev golcünün Lazio'da mutsuz olduğu ve ara transfer döneminde kiralık olarak Fenerbahçe'ye döneceği iddia edildi. Geçtiğimiz haftalarda Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, bu futbolcunun İtalya'da kalacağını söylemiş, teklifleri de değerlendirmeyeceklerini açıklamıştı. Ancak Muriqi'nin Türkiye'ye dönmek istediği ve Çubuklu'yu giymeye hazır olduğu belirtildi.

(Fotomaç)

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